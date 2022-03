Lavagnese, caccia all’impresa contro la Sanremese

Caccia all’impresa impossibile per la Lavagnese che domenica alle 14,30 sfida la Sanremese nel più difficile dei derby liguri per i bianconeri. Il cambio di allenatore ha portato al successo nel derby con il Sestri Levante, ma ad oggi è solo stato un raggio di sole nell’intenso buio attorno alla squadra. La formazione levantina infatti è penultima in classifica con 20 punti in 25 partite e ad oggi combatte per evitare la retrocessione diretta, con l’Imperia sopra di un punto e quindi ancora alla portata.

Il problema è che la Lavagnese è in una crisi profonda che la attanaglia ormai da mesi, prima del successo con il Sestri, l’ultima vittoria era arrivata a novembre e nell’ultimo periodo sono quattro sconfitte in cinque gare. Serve una scossa che però difficilmente potrà arrivare contro la squadra più in forma del torneo. La Sanremese infatti è secondo in classifica e ha approfittato in pieno del periodo di flessione della capolista Novara. I liguri hanno vinto le ultime cinque gare di fila e ora sono a meno quattro dalle vetta.

L’avversario peggiore nel momento peggiore per la Lavagnese che ha bisogno di una vera e propria impresa, con la speranza che il Riboli possa dare una mano in quella che sembra proprio una gara dall’esito scontato.