La Lavagnese cerca il bis contro il Ticino

I bianconeri affrontano in casa il Ticino per centrare la seconda vittoria in serie D e il sorpasso in classifica sui prossimi avversari.

Domenica alle 15 la Lavagnese sfida il Ticino con tre obiettivi da provare a raggiungere. Il primo è quello di dare seguito al successo esterno con il Ligorna nel derby di mercoledì. La squadra di Fasano ha battuto i genovesi dopo una girandola di emozioni 3-2 conquistando il primo successo della stagione.

Il secondo traguardo è quello di tornare al successo al Riboli, nello stadio di casa per ora sono arrivare solo sconfitte, per due volte la Lavagnese ha perso, in entrambi i casi per 2-1 e rimontata. Città di Varese e Bra hanno violato la casa della squadra del levante ligure, ora è il momento di tornare a gioire.

Il terzo obiettivo da perseguire è quello del sorpasso sul Ticino che, proprio come i bianconeri ha tre punti in classifica anche se non ha ancora vinto. Nelle quattro gare disputate dagli ospiti sono arrivati ben tre pareggi di fila, contro Pontdonnaz, Saluzzo e Caronnese, oltre alla sconfitta iniziale con il Casale.

La Lavagnese per vincere dovrà provare a blindare la sua difesa, al momento la peggiore del campionato con ben 10 gol al passivo dopo quattro turni, anche se va detto che quattro son stati incassati solo nel match con l’Imperia. Rimanere a porta inviolata sarebbe un bel segnale anche per il futuro e l’occasione è ghiotta perché il Ticino ha il secondo peggior attacco del torneo con sole due reti segnate.