Punti pesanti in palio tra Lavagnese e Pont Donnaz

Una domenica da brividi al Riboli tra due squadre in crisi che cercheranno punti importanti per continuare a lottare per i rispettivi obiettivi. La Lavagnese è penultima in classifica con soli 22 punti, a meno sette dall'Imperia, se non recupererà terreno sarà retrocessione diretta. Le speranze sono poche anche perché i bianconeri sono in piena crisi, hanno perso tre delle ultime quattro partite giocate e pareggiato l'altra contro il Saluzzo, ultimo in classifica, nel turno infrasettimanale di mercoledì.

Di fronte ai liguri ci sarà il Pont Donnaz che dopo un'ottima parte iniziale di stagione è precpitato in classifica arrivando fino alla quattordicesima posizione a soli due punti dall'Rg Ticino, ultima delle qualificate ai playout se la stagione regolare finisse oggi. La squadra della Valle d'Aosta è reduce dal pesante ko interno con il Gozzano 3-0 e dal pari 1-1 con il Saluzzo, e in totale ha vinto solo una partita delle ultime nove giocate.

Due squadre in crisi si affrontano quindi al Riboli per cercare di non piombare ancora più nell'incubo. Per la Lavagnese è davvero un'ultima spiaggia, i bianconeri devono vincere e sperare che il Sestri Levante fermi l'Imperia per cercare di tornare in corsa per il terzultimo posto.