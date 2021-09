Serie D, Lavagnese travolta a Imperia

Niente riscossa per la Lavagnese che perde la terza gara in una settimana e questa volta la caduta è fragorosa. I bianconeri reduci dai ko all’esordio in serie D con il Città di Varese e da quello in Coppa Italia contro il Sestri Levante, oggi perdono 4-0 contro l’Imperia nel secondo turno del Girone A.

La gara del Ciccone è a senso unico e uno dei pochi sussulti degli ospiti arriva proprio in apertura quando al 6’ Lombardi impegna severamente Lacirignola con una gran botta. Da quel momento in poi i padroni di casa mettono il turbo e trovano addirittura tre reti nel solo primo tempo. Al 20’ apre le danze di testa Mara su azione da calcio d’angolo. Poi arriva tra il 41’ e il 44’ il doppio colpo del ko: prima Di Lauri imbecca magistralmente Coppola che al volo mette in rete, poi è Fatnassi a sgenare il primo gol in prima squadra. L’Imperia a inizio ripresa cala anche il poker con Cassata che pesca il jolly da fuori e firma il definitivo 4-0.

Il tabellino di Imperia-Lavagnese

Imperia 4- Lavagnese 0



Marcatori: 20′ Mara, 41′ Coppola, 44′ Fatnassi, 47′ Cassata

Imperia: Lacirignola, Fazio (77′ Bacherotti), Carletti, Castaldo, Mara, Canovi, Di Lauri, Giglio, Cassata (83′ Giardiello), Coppola, Fatnassi (81′ Tallevi). A disposizione: Bova, Gabriele, Garibbo, Comiotto, Bacherotti, Kacellari, Giardiello, Moro, Tallevi. Allenatore Cortellini.



Lavagnese: Calzetta, Sommovivo, Bertoletti (70′ Guglielmi), Avellino (77′ Amerise), Amendola, Casagrande, Lombardi (60′ Righetti), Romanengo, Croci (60′ D’Arcangelo), Dotto, Rovido (73′ Oliveri). A disposizione: Ravetto, Guglielmi, Scorza, Amerise, Broso, Olivieri, Vatteroni, D’Arcangelo, Righetti. Allenatore: Ranieri.



Arbitro: Andrea Zoppi



Ammoniti: 52′ Carletti, 92′ Tallevi