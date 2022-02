Serie D, c’è Lavagnese-Imperia: vietato sbagliare

Squadra in casa

Squadra in casa Lavagnese

Lavagnese terzultima a quota 16 punti, Imperia penultimo a una lunghezza di distanza e al momento retrocesso senza passare nemmeno dai playout. Saranno novanta minuti di straordinaria importanza quelli di domani alle 14,30 al Riboli, in cui in ballo c’è un grossa fetta di stagione.

Entrambe le squadre sono in crisi, ma forse ad arrivare peggio sono i padroni di casa ormai incapaci di vincere da tempo. Serve un’impennata d’orgoglio per raddrizzare un periodo con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di cui due nelle ultime due giornate con Asti e Varese. Non che vada molto meglio all’Imperia uscito sconfitto negli ultimi centottanta minuti contro il Fossano e contro il Gozzano e incapace di segnare da tre gare.

A pesare sulla classifica difficile di entrambe sono soprattutto le difese, tutti e due i reparti hanno subito ben 29 gol in questo campionato, solo il Saluzzo, ultimo a soli 11 punti, ha fatto peggio con 30 centri al passivo.

Per arbitrare la delicatissima sfida de Riboli è stato scelto il Signor Sebastian Petrov della sezione AIA di Roma 1. Ad assistere il fischietto romano saranno i Signori Edoardo Salvatori della sezione AIA di Tivoli e Lorenzo D'Alessandris della sezione AIA di Frosinone.