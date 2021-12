Lavagnese, al Riboli contro il Gozzano per chiudere la striscia negativa

Squadra in casa

Squadra in casa Lavagnese

Quattro giornate senza vincere, con tre sconfitte consecutive contro Novara 1-0, Fosssano 4-1 e Derthona 2-1. La Lavagnese prova a ripartire dal Riboli sfidando il Gozzano che invece è in un buon periodo di forma. I liguri al momento sono tredicesimi con 15 punti a parimerito con Ticino e Sestri Levante in piena bagarre playout.

Serie D, la Lavagnese affronta il Gozzano

Una vittoria sarebbe un toccasana per la classifica anche perché, Fossano a parte, le prestazioni sono state incoraggianti. A Novara contro la prima della classe, la più attrezzata tra le squadre del torneo, ha perso solo 1-0 sbagliando anche un rigore. Buona anche la prova con il Derthona terzo, altra sconfitta di misura 2-1, insomma sembra proprio che manchi solo il ritorno a fare punti.

Il prossimo avversario è insidioso, il Gozzano è infatti decimo con 21 punti e arriva al Riboli forte delle ultime due vittorie di fila contro Fossano 4-0 e Saluzzo 2-0. Le sfide contro le ultime della classe non sono sgate fallite e hanno allontanato il fantasma della crisi palesatosi dopo il doppio ko con Casale 2-0 e Pont Donnaz 2-1. Gli ospiti sono quindi squadra dal rendimento altalenante ma molto compatta come dimostrano i soli nove gol al passivo, migliore difesa del torneo. Va però detto che l’attacco è poco propenso allo spettacolo, sono 15 i gol in 15 partite.