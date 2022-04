Lavagnese, contro il Derthona è una sfida quasi impossibile

L'impresa salvezza è disperata per la Lavagnese che è penultima a meno sette dall'Imperia. Per arrivare ai playout non basta più solo vincere ma bisogna sperare che gli avversari diretti raccolgano davvero pochi punti. Il problema è che vincere è diventata quasi un'utopia per i bianconeri, sono ormai sette i turni senza portare a casa i tre i punti con cinque sconfitte e due soli pareggi.

Insomma la crisi è evidente e per salvarsi serve un miracolo, ad iniziare dalla prossima gara in cui i liguri affronteranno il Derthona terzo in classifica e in piena lotta per la qualificazione ai palyoff. I piemontesi non hanno giocato domenica la sfida con il Ligorna, rinviata a causa del Covid e arrivano da quattro giornate con due pareggi e due successi, senza tra l'altro subire nemmeno una rete. Una difesa di ferro che ha permesso al Derthona di superarel a concorrenza e di portarsi a più sei sul Borgosesia sesto.

Insomma se non è un testacoda poco ci manca, la Lavagnese deve provare l'impresa dipserata: vincere in casa di una delle squadre più in forma del campionato e sperare che nel frattempo l'Imperia non faccia lo stesso a Vado.