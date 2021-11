Lavagnese-Derthona 1-2: Avellino non basta ai liguri

Niente impresa per la Lavagnese che al Riboli non riesce a fermare la marcia del Derthona. I piemontesi vincono 2-1 e riprendono la propria strada in una Serie D che li vede ora secondi a meno due dal Novara. Per i liguri invece la sconfitta di oggi, prima dopo tre risultati utili consecutivi, non può rappresentare un grave stop vista la caratura dell’avversario. La squadra di Fasano resta undicesima al centro dellla classifica con i suoi 15 punti.

La cronaca di Lavagnese-Derthona 1-2

La sfida inizia con un botta e risposta tra Filip e Lombardi con l’attaccante di casa che viene fermato da una grande risposta del portiere ospite. A spezzare l’equilbrio del match ci pensa però al 33’ Romairone che segna lo 0-1 e svolta la gara. Sì perché la seconda della classe non si ferma lì e come tutte le grandi squadre sa essere spietate: al 41’ è Diallo a segnare lo 0-2.

La Lavagnese, nonostante le difficoltà non ci sta e nella ripresa prova a cambiare il corso degli eventi. Il 60’ è un momento cruciale della gara, Imperato stende Scalrino in area e si prende anche il rosso, Avellino sei presenta dal discehtto e non sbaglia. Il finale diventa così infuocato, all’82’ viene annullato un gol a Croci, dieci minuti più tardi espulso anche mister Zichella, mentre al 97’ l’ultimo assalto dei padroni di casa si conclude con la parata del portiere su tentativo di Rovido.

Lavagnese-Derthona: il tabellino

Lavagnese-Derthona

Marcatori: 33’ Romaiorone, 41’ Diallo, 60’ rig. Avellino

Lavagnese: Calzetta, Crivellaro, Casagrande, Avellino (85’ Amendola), Romagnoli (35’ Bacigalupo), Tissone, Canovi, Dotto, Sbarbati (5’ Croci), Lombardi (82’ Rovido), Scarlino

DerthonaTeti, Imperato, Procopio, Todisco, Galliani, Grieco, Saccà (66’) Nnanga, Filip (63’ Valerio), Diallo (92’ Mutti), Colantonio, Romairone.

Ammoniti: Diallo, Tissone, Filip, Nnanga

Espulso: Imperato al 60’