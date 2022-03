Lavagnese, con la Caronnese per riaccendere la fiamma della speranza

Dieci giornate alla fine, dieci finali per provare a riprendere l’Imperia ed evitare la retrocessione diretta dalla Serie D. La missione della Lavagnese scatterà sabato contro la Caronnese e non ammetterà errori. I bianconeri sono a meno sette dal terzultimo posto e oltre a vincere, non facile visto il ruolino di marcia delle ultime sfide, devono sperare che l’Imperia si fermi e più volte. A dare una mano alla squadra di Lavagna potrebbe essere il Ligorna che sabato sfida proprio l’Imperia ed è lanciatissimo dopo i successi su Varese e Borgosesia.

La Lavagnese però, prima dei risultati degli altri deve migliorare i propri, iniziando dal match con la Caronnese che si giocherà in casa e questo deve essere un vantaggio da ora in poi. I bianconeri come detto arrivano da un periodo difficile con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare. La Caronnese invece è reduce da due pareggi e due vittorie di cui una in Coppa con il Derthona, un ruolino di marcia che ha permesso alla squadra di uscire dalla zona playout, anche se solo per due punti.