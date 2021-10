Lavagnese: che beffa con il Bra, la terza sconfitta arriva all’ultimo respiro

Il primo punto della stagione sembrava quasi in tasca, ma la gioia viene trasformata in delusione da Alfiero che al 94’ fissa il risultato di Lavagnese-Bra sull’1-2. I liguri perdono così la terza partita di fila nel campionato di Serie D dopo quelle con Città di Varese e Imperia, restando all’ultimo posto della graduatoria. Mercoledì prossimo match tutto ligure con il Ligorna che ha interrotto la sua corsa oggi contro il Gozzano.

La cronaca di Lavagnese-Bra 1-2

La gara in realtà non inizia male per i bianconeri che al 9’ hanno l’occasione del vantaggio con Dotto che si presenta solo davannti a Guerci ma sbaglia. Al 36’ però la partita la sblocca il Bra ed inizia lo show di Vincenzo Alfiero. Il bomber segna di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato battutto da Capellupo.

A inizio ripresa i padroni di casa pareggiano, è il 52’ quando la traversa respinge il primo tentativo degli attaccanti della Lavagnese, poi arriva Avellino che insacca il pareggio con il tap in. I liguri spingono per i primi tre punti stagionali e hanno anche due buone occasioni con Casagrande, colpo di testa fuori, e Lombardi, stoppato dal miracolo di Guerci. La prima regola del calcio, “gol sbagliato, gol subito” diventa ancora una volta realtà al 94’ quando Alfiero di testa infila la porta dei bianconeri. Non c’è più tempo, vince il Bra, la Lavagnese resta ultima in classifica con zero punti.

Il tabellino della gara

Lavagnese-Bra 1-2

Lavagnese: Calzetta, Sommovigo (72’ Bertoletti), Casagrande, Avellino (85’ Guglielmi), Amendola, Bacigalupo, Rovido (80’ st Oliveri), Righetti, D’Arcangelo, Dotto, Lombardi.

A disposizione: Broso, Vatteroni, Croci, Ravetto, Scorza, Amerise,

Bra: Guerci, Magnaldi, Balzo, Tos, Tuzza (87’ Masawoud), Alfiero, Quitadamo, Cervillera (76’ Sia), Capellupo, Marchisone (67’ Bongiovanni), Daqoune. All. Floris

A disposizione: Roscio, Squillacioti, Todisco, Cinquemani, Greco, Veneziano.

Arbitro: Nigro di Prato

Marcatori: 36′ pt Alfiero (B), 7′ st Avellino (L), 49′ st Alfiero (B).

Ammoniti Lombardi, Marchisone, Sia, Righetti