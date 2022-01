Serie D, Lavagnese-Borgosesia rinviata a causa del COVID

Niente ritorno in campo per la Lavagnese. I bianconeri non giocheranno la sfida contro la Lavagnese di domenica prossima, giorno che la LND aveva individuato come ripartenza del campionato di Serie D dopo lo stop dovuto alla risalita dei contagi. La partitia del Riboli però non si giocherà a causa di alcuni giocatori positivi, come spiega la società ligure sul proprio sito ufficiale: "La USD Lavagnese, attraverso il Dipartimento Interregionale, comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla Società, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid-19, per cause di forza maggiore la gara BORGOSESIA - LAVAGNESE, 19^ giornata di andata del Campionato Serie D in programma domenica 23 gennaio 2022, è rinviata a data da destinarsi.".

Niente ripartenza per la Lavagnese che però non sarà l'unica a non scendere in campo nel girone A della Serie D, sono infatti già state rinviate Asti-Fossano, Chiri-Gozzano, Varese-Pont Donnaz, Derthona-Novara e Imperia-Saluzzo. Al momento sono confermate le altre cinque gare, tra cui quella del Ligorna con il Casale e quella del Sestri Levante con il Vado.