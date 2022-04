Sestri Levante alla prova Imperia

Trasferta insidiosa per il Sestri Levante che domenica affronta l'Imperia per provare a fare un altro passo verso la salvezza. I corsari sono dodicesimi in classifica con 39 punti a più quattro sull'Rg Ticino che ad oggi sarebbe l'ultima squadra costretta a giocarsi la permanenza in Serie D tramite i playout.

Playout che sono l'obiettivo dell'Imperia squadra che è terzultima in graduatoria ma ha sette punti di vantaggio sulla Lavagnese ad oggi penultima e retrocessa direttamente. Un buon distacco sicuramente, ma in un campionato così difficile e ricco di sorprese nessuno può staccare la spina.

Il Sestri Levante arriva al match forte di quattro risultati utili consecutivi, l'ultimo è stato il pareggio contro il blasonato CIttà di Varese 1-1 al Sivori. In precedenza i rossoblu avevano vinto in trasferta contro il Borgosesia. L'Imperia anche sta vivendo un periodo favorevole con due pari in fila con Ligorna e Ticino e la vittoria con il Bra 2-0 nelle ultime tre giornate di campionato. All'andata finì 1-0 per il Sestri Levante, questa volta però oltre alla squadra avversaria bisognerà battere anche il pubblico della squadra di casa, un vero e proprio valore aggiunto.