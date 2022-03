Ligorna alla prova Imperia, Roselli: "Ambiente caldo, sarà dura"

Il Ligorna torna in campo dopo l'impresa con il Borgosesia, quarta in classifica battuta a domicilio per 2-0. E' la seconda grande partita dei genovesi che nel turno precedente avevano schiantato il forte e blasonato Varese, terzo della classe, caduto a Genova 3-1. Il momento è di quelli propizi per mettere il turbo e allontanare, forse definitivamente la zona playout, già distante sette punti. La prossima gara sarà contro l'Imperia, terzultimo in graduatoria, ma reduce da tre risultati utili consecutivi. Insomma non c'è da fidarsi, sopratutto perché si giocherà in trasferta in un stadio che è un vero e proprio fortino.

E proprio le condizioni ambientali preoccupano il tecnico del Ligorna Roselli: "L’ambiente dell’Imperia è molto caldo. Lo conosco da tanti anni, anche con la Samp andavamo a fare le amichevoli con loro. Sarà una partita opposta rispetto a quella che abbiamo giocato contro il Borgosesia. La difficoltà starà nel riconoscerlo in questi pochi giorni».

Tanti impegni, un po' di stanchezza e qualche assenza, Roselli traccia il bilancio alla vigilia del prossimo macth: "Lala sarà ancora fuori in attesa degli esami. Abbiamo qualche acciaccato, Brunozzi ancora fuori come anche i soliti. Dovremo fare attenzione a coloro che hanno faticato di più e coloro che hanno faticato di meno».