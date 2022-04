Lavagnese, contro il Gozzano per provare l'aggancio ai playout

Continua il duello a distanza tra Imperia e Lavagnese con i primi a 29 punti e terzultimi, quindi al momento qualificati ai playout di Serie D, e i secondi a quota 26 e penultimi, posizione che certifica la retrocessione diretta. Il calendario per il turno infrasettimanale di domani, 27 aprile, mette le due squadre di fronte ad avversari molto simili, almeno guardando la classifica.

La Lavagnese sfida in trasferta il Gozzano per cercare di dimenticare lo 0-4 contro la capolista Novara. E' necessario ovviamente vincere, come fatto nel penultimo turno con il Fossano, per provare ad agganciare chi sta sopra in classifica e dare nuova linfa alle speranze salvezza. Il Gozzano ha 46 punti, è ormai quasi salvo, ma non ha più velleità verso l'alta classifica, e arriva da due gare con quattro punti (vittoria con il Saluzzo e pareggio con il Derthona). La sfida sarà arbitrata dal Signor Lorenzo Vacca della sezione AIA di Saronno. Ad assistere il fischietto saronnese saranno il Signor Daniele Antonicelli della sezione AIA di Milano e il Signor Andrea Zanichelli della sezione AIA di Legnano.

L'Imperia affronta invece la Caronnese che di punti ne ha 44 ed è nella stessa situazione del Gozzano. I liguri sono piombati in una crisi profonda proprio quando sembravano aver ormai centrato l'obiettivo playout: quattro le sconfitte di fila che hanno permesso alla Lavagnese di tornare in gioco.