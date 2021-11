Serie D, Sestri Levante e Ligorna alle prese con le squalifiche

Tutto pronto per la tredicesima giornata del campionato di Serie D che si giocherà tutta domenica 28 novembre alle ore 14,30. Niente aniticipi quindi questa volta e tre le genovesi in campo: Ligorna, Sestri Levante e Lavagnese.

Gli squalificati del Girone A di Serie D

Per due di loro alcuni problemi arrivano dalle decisioni del giudice sportivo. Il Sestri Levante, reduce dalla vittoria contro il Saluzzo che gli ha permesso di abbadonare la zona rossa della classifica, perde per squalifica per una giornata Soplantai. Il giocatore sarà quindi costretto a saltare la partita contro il Bra, in piena crisi di risultati.

Squalifica in arrivo anche in casa Ligorna con i biancoblu, a secco di vittoria da due gare, che affrontano il Ticino in un vero e proprio scontro salvezza. Le due squadre sono entrambe e 12 punti e occupano la quindicesima posizione in classifica, l’ultima che porta ai playout. Il tecnico Monteforte, oltre a Brusacà fermato per quattro turni, non potrà schierare Palcido, espulso domenica scorsa nel match contro il Derthona, terminato 2-1 per la squadra piemonetese.

Nessuno squalificato invece per la Lavagnese che mette nel mirino proprio il Derthona, prossima avversario e quarto in classifica.