Serie D, rinviata anche Ligorna-Casale

L’ufficialità è arrivata oggi, Ligorna-Casale non si giocherà domenica. La squadra genovese quindi deve rinviare il suo ritorno in campo che, come da programma della LND, era fissato per il 23 gennaio dopo che il campionato era stato fermato nelle prime settimane del mese per la situazione sanitaria nazionale.

I biancoblu quindi non scenderanno in campo, la partita è stata rinviata a data da destinarsi, ed è la seconda che manca all’appello visto che ancora devono essere giocati gli 80 minuti del match con la Caronnese, iniziato ma poi interrotto a causa del ghiaccio sul campo. Proprio a questo proposito la formazione genovese ieri aveva effettuato un lavoro importante sul proprio terreno di gioco, lavoro che rimarrà quindi per le prossime partite.

Salgono così a sette su dieci le partite rinviate per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D, Girone A: Asti-Fossano, Borgosesia-Lavagnese, Chieri-Gozzano, Varese-Pont Donnaz, Derthona-Novara, Imperia-Saluzzo e Ligorna-Casale, al momento le uniche gare confermate sono RG Ticino-Sanremese, Sestri Levante-Vado e Bra-Caronnese.