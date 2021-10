Serie D, il Sestri Levante cade a Fossano

Appuntamento con i primi punti in Serie D rinviato per il Sestri Levante che perde 2-1 contro il Fossano in trasferta. Zero i punti in classifica per il rossoblu che hanno perso all’esordio con il Pont Donnaz, sempre in trasferta, e poi non hanno giocato la gara contro il Casale, interrotta nel primo tempo dopo un forte nubifragio.

La cronaca di Fossano-Sestri Levante 2-1

La sconfitta brucia perché per buona parte del match i liguri sembrano essere in grado di portare a casa almeno un punto, se non l’intera posta. La partenza è difficile: al 12’ il Fossano passa con il destro di Rosano. I liguri però reagiscono, al 14’ è Mesina a segnare, rete annullata per fuorigioco, mentre una decina di minuti più tardi è Gonnella da calcio di punizione a colpire il palo. Il forcing porta al pareggio al 46’ e questa volta nessuna ferma Mesina che insacca di destro il pareggio.

Nella ripresa però si ripete il copione della prima frazione con il Fossano che dopo appena undici minuti dal fischio d’inizio è di nuovo sopra. Della Valle recupera palla e serve Menabò che non deve far altro che spingere il pallone in rete. Il Sestri Levante ancora una volta non si abbatte e c’è spazio anche per il giallo da moviola. E’il 74’ quando Merlano respinge il pallone crossato da Bonaventura con la palla che forse sorpassa la linea, per l’arbitro però non è così e il punteggio non cambia. Sette minuti più tardi ci prova anche Pane ma il portiere del Fossano salva ancora tutto. Finisce così 2-1 per i padroni di casa, i rossoblu escono sconfitti ma con buone indicazioni per il futuro, mercoledì al Sivori arriva il Saluzzo.

Il tabellino della gara

Fossano-Sestri Levante 2-1:

Marcatori: 12′ Rosano, 46’ Mesina, 56′ Menabò.

Fossano: Merlano, Utieyin, Bellocchio, Scotto, Rosano (77′ Scarafia), Fogliarino (80′ Giraudo), Menabò, Negro, Della Valle, Colibaly, Adorni.

A disposizione: Chiavassa, Medda, Turcis, Quaranta, Moreo Brero, De Riggi.

Sestri Levante: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, D’Ambrosio (77′ Bianchi), Soplantai, Gonella, Lazzaretti (64′ Fenati), Mesina, Gaddini (58′ Furno), Ferretti (61′ Bonaventura). All. Cammaroto

A disposizione: Cuneo, Tozaj, Parlanti, Bancalari, Grosso.