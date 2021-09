Serie D, domenica la prima giornata: in campo Ligorna, Lavagnese e Sestri Levante

L’attesa è finita, finalmente riparte il campionato diche vede ai blocchi di partenzanel Girone A anche tre squadre di Genova e Provincia. Domenica 19 settembre si giocherà la prima giornata con lache farà il suo esordio in casa contro il. Test subito probante per la squadar di Fasano che festeggia il ventesimo anno di fila nella categoria. L’arbitro della sfida sarà Fabio Cevenini di Siena coadiuvato da Laici e Vagheggi.

Prima di campionato anche per il Sestri Levante che sfiderà in trasferta il Pontdonnaz che per il ritorno dei tifosi allo stadio ha deciso di aprire l’impianto gratuitamente ai propri supporters. Ambiente caldo insomma per i rossoblu che proveranno a partire forte. La partita sarà arbitrata da Lorenzo Vacca di Salerno con la coollaborazione di Bernasso e Pirola.

Esordio in campionato in trasferta anche per il Ligorna che ha deciso di affrontare la Serie D con una rosa tutta o quasi a chilometri zero. La squadra di Monteforte è composta solo da giocatori liguri ad eccezione di Gomes. I genovesi sono già scesi in campo in questa stagione contro il Vado in Coppa Italia perdendo 3-1 e salutando la competizione. La sfida di campionato è stata affidata a Davie Galiffi, arbitro di Alghero, coadiuvato da De Tommaso e Prestini.

A chiudere il quadro della prima giornata di Serie D per il girone A saranno: Chieri-Borgosesia, Caronnese-Sanremese, Casale, Romentinese e Cerano, Gozzano-Imperia, Novara-Asti, Saluzzo-Bra e Vado-Derthona.