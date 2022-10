Serie D, la capolista Sestri Levante all'esame Derthona

Una vola sulle ali dell'entusiasmo, l'altra invece è partita con il piede sbagliato e adesso deve cercare di recuperare. Rispetto alle aspettative e agli obiettivi stagionali, le situazioni di Derthona e Sestri Levante sembrano essersi ribaltate rispetto all'esatate. I piemontesi erano una delle favorite per la promozione, e guardando all'organico forse lo sono ancora, ma non riescono a ingranare. I liguri invece hanno un progetto incentrato sui giovani ma stanno stupendo tutti e sono primi in classifica con 16 punti insiema al Vado sopra anche alla Sanremese.

Domenica alle 14,30 i corsari contro l'ex tecnico Fossati proveranno a restare in testa caricati dalla super rimonta di mercoledì contro la Castellanzese. I rossoblu sotto 2-0 sono riusciti a ribaltare la gara fino a vincerla 3-2 dimostrando non solo di essere in un grande momento di forma, ma di essere un gruppo che non molla mai.

Dall'altra parte della barricata ci sarà un Derthona che ha solo 7 punti e, se finisse oggi il campionato, giocherebbe addirittuta i playout visto che è quindicesimo. Fossati deve invertire la rotta dopo la sconfitta 3-2 con il Bra del turno infrasettimanele, la seconda stagionale a cui bisogna aggiungere quattro pareggi. Ad oggi l'unica vittoria è stata quella con il Gozzano.