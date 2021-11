Serie D, il Ligorna nel fortino del Derthona

Trasferta da brividi per il Ligorna che affronta il Derthona quarto in classifica con 20 punti e a sole tre lunghezze dalla capolista Chieri. I genovesi, reduci dalla vittoria con l’Imperia e dal rocambolesco pari contro il Bra, giocheranno su uno dei campi più difficili dell’intera Serie D.

Il Ligorna sfida il Derthona in Serie D

Il Derthona infatti sta costruendo in casa le proprie fortune, ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro Asti, Imperia e Città di Varese a cui va aggiunto il successo in Coppa Italia contro il Fossano. Un vero e proprio fortino, anche se va detto che la squadra ogni tanto è soggetta a cali di tensione visto che nelle ultime tre gare ha perso contro Fossano e Saluzzo, penultima e ultima in classifica.

Sarà quindi una gara molto difficile, ma forse non impossibile per il Ligorna che si presenterà in campo senza Brusacà e Scannapieco entrambi fermati dal giudice sportivo. La squadra di Monteforte con i suoi 12 punti è appena fuori dalla zona playout e cerca un risultato importante in trasferta dove ultimamente le cose non sono andate molto bene, tre sconfitte, con Varese, Chieri e Gozzano, e un pari contro l’Asti nelle ultime quattro partite disputate lontano da Genova.

I ragazzi di Monteforte vanno quindi a caccia dell’impresa e un risultato utile potrebbe caricare la squadra in vista del fondamentale match della tredicesima giornata contro il Ticino, partita salvezza da giocare fortunatamente in casa.