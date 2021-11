Serie D, Ligorna ribaltato dal Derthona

Il Ligorna accarezza il colpaccio, ma alla fine si deve arrendere 2-1 al Derthona e rimane così a quota 12 in classifica in piena bagarre nelle zone basse del Girone A della serie D.

La cronaca di Derthona-Ligorna

I genovesi partono meglio e soprattutto senza nessun timore reverenziale per la quarta della classe. Così la squadra di Monteforte al 37’ trova il vantaggio con Donaggio e spedisce in orbita i suoi. Nella ripresa però il Ligorna resta ancora una volta in dieci, questa volta è Placido al 54’ ad essere espulso per doppia ammonizione.

Contro una squadra di alta classifica e con un un uomo in meno, non basta il vantaggio ai biancoblu. Il pari del Derthona arriva al 60’ con Otélé, è il momento in cui la squadra di casa capisce che la sfida ha cambiato la sua inerzia. Così al al 74’ ci pensa Diallo a firmare il 2-1 finale e a regalare i tre punti ai suoi che tengono il ritmo delle grandi. Per il Ligorna domenica prossima sfida fondamentale contro il Ticino in casa

Il tabellino di Derthona-Ligorna

HSL DERTHONA - LIGORNA 2-1

MARCATORI: pt 37' Donaggio; st 14' Otelè, 28' Diallo

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Imperato, Todisco, Emiliano, Procopio; Filip, Grieco (46' st Valerio), Colantonio; Saccà (1' st Romairone), Diallo, Otelè (48' st Mutti). A disp. Bertozzi, Casagrande, Passage, Brollo, Akouah, Gueye. All. Zichella

LIGORNA (5-3-2): Atzori; L. Garbarino (35' st Lipani), A. Garbarino, Placido, Calcagno, Alberto (45' st De Martini); Bacigalupo, Botta (35' st Casalnova), Silvestri (41' st Cirrincione); Gomes de Pina, Donaggio (16' st Raja). A disp. Prisco, Ogliari, De Martini, Pregliasco, Salvini. All. Monteforte

Ammoniti: Colantonio, Botta

Epulsi: Placido per doppia ammonizone al 54’

ARBITRO: Okret di Gradisca D'Isonzo