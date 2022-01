Il Covid ferma anche la Serie D: slitta la ripartenza

La decisione ufficiale è arrivata oggi, la Serie D non ripartirà domenica prossima come da programma. La crescita dei contagi ha convinto gli organi federali allo slittamento in avanti della prossima giornata di campionato, in tutti i gironi, con questa motivazione: "Tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio p.v., per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra”; che in virtù di tanto appare necessario, al fine di evitare ulteriori e numerose gare di recupero, procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e domenica 16 gennaio 2022".

Il Covid ferma così anche il campionato di Serie D dopo quelli della Promozione in già nella nostra Regione. A questo punto le partite verranno così riprogrammate fissando: "la ripresa del Campionato Serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio 2022 con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio 2022; nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari".