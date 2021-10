Il Sestri Levante si arrende alla capolista Chieri

Il Sestri Levante si arrende in casa della capolista Chieri. Ai rossolu non basta una partita di lotta e attenzione, alla fine sono costretti a capitolare 1-0 contro una formazione che in stagione ha perso una sola gara ed è prima in classifica con 16 punti in 7 giornate a più due sul Derthona.

Serviva un’impresa ai liguri che oltre alle difficoltà dovute all’avversario hanno dovuto rinunciare anche a tre giocatori importanti come Fenati e D’Ambrosio, squalificati, e all’infortunato Gaddini. Nel primo tempo la gara non si sblocca e i liguri reggono l’urto della capolista che però nella ripresa passa. E’il 64’ quando Ponsat infila in porta il pallone che vale il successo per i piemontesi, seconda rete importante nel giro di pochi giorni per il giocatore del Chieri che nell’ultimo turno aveva realizzato il gol dell’ 1-1 contro il Varese. Il Sestri Levante non trova il modo di reagire e torna a casa con zero punti.

La classifica continua a non essere per niente bella da guardare per i liguri che sono penultimi con quattro punti, ma con due gare da recuperare, la prima contro il Casale, la seconda con il Saluzzo fanalino di coda con soli 2 punti.

Il tabellino di Chieri-Sestri Levante

Chieri-Sestri Levante 1-0

Reti: 64’ Ponsat

Chieri: Edo, Calò, Pautassi, D'Iglio, Conrotto, Benedetto, Balan, Alvitrez, Ponsat, Bove, Marras

Sestri Levante: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Sakaj, Soplantai, Ferretti, Bianchi, Mesina, Gonella, Cuneo