Settebello Sestri Levante, la capolista rimonta il Chieri

Settima vittoria di fila per il Sestri Levante che continua la sua corsa in cima alla classifica del campionato di Serie D, girone A. I rossoblu piegano il Chieri 2-1 in rimonta e guadagnano altri due punti sulla Sanremese, bloccata sul 4-4 dalla Castellanzese e ora a meno sei in graduatoria. I corsari con il loro ritmo indiavolato hanno scavato il solco e ora corrono in fuga verso la Serie C.

Il gruppo di Barilari non è solo forte tecnicamente, ma ha anche qualità umane di spessore, e la tasferta di Chieri è l'enesima dimostrazione. La domenica dei rossoblu infatti inizia nel peggiore dei modi: al 2' i piemontesi sono avanti con Alfiero. Una rete a bruciapelo che non cambia la gara del Sestri che si comporta da big e non si fa spaventare dallo svantaggio.

Così al 37' Parlanti pareggia i conti e riporta sui binari rossoblu una sfida che si decide però solo nel finale. E' l'87' e la rete da tre punti porta ancora la firma di capitan Pane. La festa corsara può di nuovo scattare, la vittoria è servita, la fuga anche e domenica c'è la supersfida contro il Ligorna.