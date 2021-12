Lavagnese, contro il Chieri per tentare l’impresa quasi impossibile

E’il Chieri il prossimo avversario della Lavagnese e per i liguri sfida peggiore forse non poteva esserci in questo delicato momento. La squadra di Fasano infatti arriva al match dopo quattro sconfitte di fila contro Gozzano, Novara, Fossano e Derthona con due soli gol all’attivo e nove al passivo.

Servirebbero tre punti per allontanare i venti della crisi, ma di fronte ci sarà il Chieri secondo in classifica con 30 punti, a meno cinque dal Novara, che ha ripreso a correre dppo un piccolo periodo di flessione. I piemontesi infatti a novembre hanno rallentato la prooria corsa con quattro gare senza successo, ma nelle ultime due partite hanno battuto Casale e Saluzzo, due successi in trasferta che hanno rilanciato le ambizioni di altissima classifica.

In casa la seconda della classe ha vinto cinque delle sette partite giocate, anche se nelle ultime due è stata fermata sul pareggio dalla Caronesse e ha perso contro il Pont Donnaz. Due esempi da imitare per la Lavagnese che però in trasferta non vince da quatrto turni, due sconfitte con Novara e Fossano e due parii con Pont Donnaz e Caronnese. Insomma sarà dura, anzi durissima, ma bisgona provarci perché i playout sono motlo vicini e c’è bisogno di punti, subito.