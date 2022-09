Sestri Levante a caccia del tris contro la Castanese

Il Sestri Levante va a caccia della terza vittoria consecutiva nel girone A di Serie D. Gli uomini di Barilari domani ale 15 affrontano in trasferta la Castanese e arrivano alla partita forti di due ottimi risultati uno dietro l'altro. Dopo il ko all'esordio contro la capolista Sanremese, forse la squadra pià attrezzata per il salto di categoria, i corsari hanno battuto 1-0 il Legnano in trasferta e 3-1 il Pinerolo in casa tornando a vincere al Sivori dopo mesi di astinenza.

Due sucessi che hanno consentito ai liguri di scalare la classifica e di assestarsi al quinto posto. L'appetito però viene mangiando, il giovane gruppo rossoblu adesso non vuole fermarsi e l'occasione è ghiotta. La Castanese infatti è sì reduce dal successo sul Bra 1-0 ma prima aveva perso 2-0 e 1-0 con Fezzanese, neopromossa, e Gozzano. I prossimi avversari hanno il peggiore attacco del torneo con un solo gol in tre giornate, ma aver battutto il Bra ha dato sicuramente una scossa a tutto l'ambiente. Da tenere particolarmente d'occhio il bomber Dario Braidich in rete proprio domenica scorsa e che sembra aver trovato la condizione migliore.