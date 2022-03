Lavagnese, riparte dal Casale la difficile rincorsa verso la salvezza

Penultima in classifica a 21 punti a meno quattro dall’Imperia che occupa ad oggi l’ultimo posto utile per evitare la retrocessione diretta, la Lavagnese ha un bisogno disperato di punti per provare a centrare i playout. La prossima giornata i liguri sfideranno il Casale, formazione di ben altro livello.

I bianconeri di Lavagna con il cambio in panchina non sono riusciti a invertire la rotta ma qualche segnale lo hanno dato. Il successo di tre giornate fa con il Sestri Levante nel derby è servito a prendere un po’ di fiato, poi è arrivato il ko con il Vado a cui è seguito il pari con la Sanremese seconda in classifica. Insomma la Lavagnese vuole continuare a combattere contro chiunque, ma è abbastanza evidente come da oggi in poi bisognerà fare punti su tutti i campi.

Come detto la prossima tappa sarà contro il Casale che è nono in classifica con 37 punti ed è in piena corsa per rientrare nella zona playoff distante solo quattro lunghezze. I piemontesi però devono recuperare ben due sfide quindi virtualmente potrebbero già essere alla pari del Derthona. Il momento non è dei migliori: dopo il successo con la Caronnese infatti il Casale ha pareggiato quattro partite di fila con Asti, Pont Donnaz, Ligorna e Saluzzo, tutti avversari che sono sotto in classifica. Insomma la possibilità di fare punti c’è, la Lavagnese deve provare a fare l’impresa sperando che davanti a lei Imperia, Fossano, Ticino e Asti frenino la propria corsa.