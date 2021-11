Lavagnese, trasferta insidiosa con la Caronnese

Domenica alle 14,30 la Lavagnese scende in campo contro la Caronnese in un match che potrebbe far spiccare il volo ai binconeri. Con dieci punti in classifica la squadra ligure è a più due sulla zona calda e con una vittoria può staccare il treno di coda e volare in acque meno agitate di classifica.

Lavagnese, domenica la trafserta con la Caronnese

La squadra di Fasano viaggia a corrente alternata, ha iniziato il campionato nel peggiore dei modi con tre sconfitte di fila, poi ha alzato i ritmi con i successi consecutivi con Ligorna e Rg Ticino e infine ha inanellato le sconfitte con Sestri Levante e il Casale, il pari con il Vado e il successo esterno con la Sanremese.

La continuità non è facile da trovare, ma la Lavagnese ha tutte le carte in regola per vivere un campionato tranquillo anche grazie ai suoi blitz esterni. Due delle tre vittoria stagionali sono arrivate nei match lontani dal Riboli con il Ligorna e la Sanremese.

Il prossimo avversario dei bianconeri sarà una Caronnese a caccia di punti importanti per cercare di abbandonare il sedicesimo posto con otto punti. I padroni di casa proprio nello stado amico fanno una grande fatica, in questa stagone hanno messo insieme solo tre punti con tre pareggi e una sconfitta. La squadra, dopo una partenza con il freno a mano tirato ha vinto in Coppa Italia l’ultima gara giocata con la Castellanzese, un sorriso dopo la sconfitta con il Gozzano in campionato.