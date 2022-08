Serie D, Ligorna e Sestri Levante nel girone A: il calendario

Prima giornata il 4 settembre, ultima il 7 maggio poi spazio a playoff e playout. La Serie D ha le sue date e da oggi anche i gironi. Ligorna e Sestri Levante sono state inserite nel Gruppo A insieme a Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Castanese, Castellanzese, Chieri, Chisola, Derthona, Fezzanese, Fossano, Gozzano, Legnano, Pinerolo, Pontdonnazhonearnadevancon, Sanremese, Stresa Vergante, Vado

La prima giornta vedrà il Ligorna esordire contro il Chisola in casa mentre sarà subito sfida difficile per il Sestri Levante opposto alla Sannremese in casa. Le sfide tra Ligorna e Sestri Levante sono invece in programma il 13 novembre e il 26 marzo, alla tredicesima giornata di andata e ritorno.

