Serie D, varato il nuovo calendario

Ripartenza a singhiozzo per la Serie D, almeno per quello che riguarda il girone A. Domenica si torna in campo dopo lo stop dovuto all’aumento dei contagi da Covid 19, ma nel raggruppamento delle liguri già sono sette su dieci le partite rinviate, tra cui quelle di Ligorna e Lavagnese, mentre al momento il Sestri Levnate dovrebbe scendere in campo regolarmente.

La LND nel frattempo ha stilato il nuovo calendario confermando la data di chiusura del 15 maggio. restano invariati l’appuntamento infrasettimanale del 14 aprile che coinvolge tutti i gironi e quelli del 2 e 16 febbraio per i raggruppamenti a venti e diciannove squadre. Confermata la sosta del 20 marzo per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio e quella del 17 aprile per la Pasqua.

Il Girone A scenderà in campo anche il 30 marzo e il 27 aprile, due turni infrasettimanali che servirabno a recuperare i due turni non giocati a inizio gennaio.

