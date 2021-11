Sestri Levante e Lavagnese, arrivano i rinforzi: presi due nuovi attaccanti

Sestri Levante e Lavagnese si muovono sul mercato e piazzano due colpi in attacco. Due scelte diverse per le squadre con i rossoblu che si affidano ad un giovane e i bianconeri che invece vannno all ricerca di nuovi gol con un proflo di esperienza.

Sestri Levante, arriva Costa

Il Sestri Levante ha annunciato così il nuovo acquisto Alessandro Costa, ragazzo classe 2001 di cui si legge il profilo sulla pagina Facebook del club ligure: “Ha fatto tutta la trafila del settore giovanile nella Virtus Entella sino al Campionato Primavera, per poi passare nella stagione 2020/2021 in Lega Pro alla Pro Sesto. Quest'anno ha iniziato la stagione indossando la casacca dell'Ambrosiana (serie D - girone C) ed ora approda tra le fila Corsare”. Alessandro tra l’altro è il figlio dell’ex portiere del Sestri Giovanni che ha militato nelle file rossoblu nella stagone 1985/86.

La Lavagnese si affida al gigante Sbarbati

E’invece un’ariete classe1990 il nuovo attaccante della Lavagnese, la società definisce l’acquisto di Lorenzo Sbarbati sul proprio sito ufficiale: “Un rinforzo d'esperienza col botto per mister Fasano ha messo nero su bianco quest'oggi nella sede della società bianconera, il Dg Andrea Dagnino ha infatti concluso un' altra grande operazione che ha portato in bianconero un forte attaccante marchigiano”

Il giocatore, alto un metro e novata si è già allenato con il gruppo e sarà a disposizione per il prossimo match con la Caronesse. La società ripercorre le tappe della carriera di Sbarbati: “Nel suo curriculum tre stagioni con la Recanatese all'esordio in D, poi tre stagioni in Eccellenza con Cingolana, Biagio Nazaro e Castelfidardo, ancora D con Castelfidardo e Folgore Veregra, Eccellenza con il Montegiorgio e infine Serie D con Castelnuovo Vomano, Vado e Chieri. Nel complesso 148 presenze e 71 reti in Eccellenza e 186 presenze e 30 reti in Serie D”.