Ligorna, oggi la sfida al Bra: Roselli "Gli infortunati non recupereranno"

Oggi alle 15 il Ligorna torna in campo nel turno infrasettimanale di Serie D con la terza trasferta di fila. I genovesi, reduci da quattro gare senza sconfitte, sono a quota 40 punti proprio come il Bra prosimo avversario. In palio ci sono quindi punti pesanti per provare a blindare la salvezza e magari provare a sognare anche un postio ai playoff. I piemontesi non sono in un grande momento di forma con una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro giornate, ma Roselli, allenatore del Ligorna, non si fida: "Il Bra è una squadra che ha avuto un periodo ottimo e che poi è un po’ calata. Una squadra che non rischia mai in basso, che ricopre sempre posizioni di medio-alta classifica e che lancia sempre molti giovani".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Dal punto di vista della condizione siamo messi abbastanza bene. Abbiamo qualche infortunato che non recupereremo per la sfida e il problema delle due partite in pochi giorni. C’è qualcuno chiaramente a rischio perché non possiamo concedere tanti riposi. Speriamo che tutto vada per il verso giusto senza grandi intoppi".