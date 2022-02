Bra-Lavagnese 0-1: liguri penultimi in Serie D

Decima gara senza vittorie e settimo ko nelle ultime nove gare, la Lavagnese non riesce ad uscire dalla crisi che la attanaglia ormai da mesi. La squadra di Fasano oggi si piega al Bra che segna a fine primo tempo e poi si porta a casa i tre punti, nonostante la reazione dei liguri. La classifica è è di quelle da far paura, 17 punti e penultimo posto, ma non tutto è perduto anzi, l’Imperia è lì così come la prima casella che evita i playout è solo a sei lunghezze.

La gara contro il Bra inizia con qualche scaramuccia, la prima è un tiro di Lombardi senza troppe pretese, la seconda è dei padroni di casa ma neanche stavolta sono brividi, anzi. Così ci prova Rovido subito dopo la mezz’ora ma il suo tiro si spegne fuori. Si viaggia sui binari dell’equilibrio, ma nel finale di frazione aumenta i giri il Bra che al 42’ centra la traversa con Masawoud e cinque minuti più tardi trova il vantaggio: cormer di Cappelluppo, stacca Tuzza che di testa fa 1-0.

E’un colpo duro per la Lavagnese che nella ripresa comunque trova il modo di reagire e al 65’ ci vuole un super Tunno per fermare il tentativo di Rovido. E’il primo di una serie di tentativi che però non cambiano il risultato finale. La Lavagnese perde ancora e la classifica inizia a spevantare e non poco i bianconeri.