Ligorna fermato dal Covid, e dietro accorciano tutte

Niente Borgosesia-Ligorna, il Covid torna ad affacciarsi in Serie D con i genovesi colpiti da alcuni casi proprio a poche ore della gara. Così, seguendo le norme del protoccolo, la squadra di Roselli non può scendere in campo e la sfida di oggi viene rinviata a data da destinarsi.

Una notizia di sicuro non buona che viene accompaganta dai risultati di giornata non utili alla causa del Ligorna. Alle spalle dei genovesi, ora quattordicesimi con 33 punti, fanno punti tutte tranne l'ultima e ormai quasi retrocessa Saluzzo. Il Ticino si porta a meno tre grazie al pari con il Gozzano, l'Asti va a meno quattro, ma con sole 25 partite, dopo l'1-1 contro il Varese terzo della classe, un punto in più anche per il Fossano che infila il terzo risultato utile consecutivo con lo 0-0 con il Vado. In fondo torna a vincere l'Imperia 3-0 con il Derthona e ora con 24 punti sembra essere tornato in corsa, un punto lo conquista anche la Lavagnese con una vera e propria impresa contro la Sanremese.

In attesa di capire quando si giocehrà il recupero con il Borgosesia, il Ligorna deve quindi ricominciare a correre e in fretta, il problema è che il prossimo avversario sarà il Varese, formazione tra le pià ambiziose e forti del'intero torneo.