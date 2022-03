Lavagnese, cinque minuti di buio e il Borgosesia si prende i tre punti

Niente da fare, anche questa volta la Lavagnese deve arrendersi nel campionato di Serie D, girone A. I bianconeri escono sconfitti 2-0 sul campo del Borgosesia, squadra in zona playoff, nel recupero di campionato. Una giornata storta, l’ennesima di un campionato che ora per i liguri si fa disperato visto che sono penultimi in classifica a meno sette dall’Imperia terzultimo e quindi dall’ultimo posto disponibile per i playout.

Ancora una volta la Lavagnese scende in campo con il piglio giusto, e dopo otto minuti Valenti prova a beffare Gilli con un pallonetto che finisce non lontano dai pali. Tra padroni di casa il più attivo è Barbetta che ci prova due volte, ma è al 25’ che arriva la vera svolta del match: Romagnoli viene espulso per doppia ammonizione e lascia i suoi in dieci per oltre un’ora di gara.

Gli ospiti però sembrano quasi non approfittarne, anzi è la Lavagnese che a inizio ripresa colpisce un legno in quella che sarà la più ghiotta delle occasioni del match per i liguri. Il Borgosesia però non si fa spaventare, anzi a metà tempo chiudono il match in appena cinque minuti. Il doppio colpo del ko arriva al 71’ e al 76’ con Manfrè e Gaddini. La Lavagnese non riesce più a rialzarsi il resto della gara è una girandola di cambi che accompagna le squadre al fischio finale.