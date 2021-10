Il Sestri Levante sbanca Asti

Seconda vittoria in campionato per l’Asti che dopo aver vinto il derby con la Lavagnese quatttro giornate fa, torna al successo oggi in Piemonte con il risultato di 1-0.

La gara vive sul filo dell’equilibrio solo fino al 16’ quando a trovare il colpo grosso è Podda. E’suo il gol che devia il percorso della partita verso il sentiero degli ospiti. Da quel momento in poi l’Astri ci prova, soprattutto a metà frazione quando un tiro dalla lunga distanza rischia seriamente di beffare Salvalaggio.

I piemontesi però non sono in buon momento e nonostante la presenza in campo del bomber Virdis, non riescono a cambiare le sorti del match. Finisce così 1-0 per il Sestri Levante che sale a otto punti e al quindicesimo posto in classifica. Un ottimo risultato se si pensa che i liguri hanno due partite da recuperare, entrambe a novembre, con Casale e Saluzzo. E se i primi sono avversari tosti al momento in quarta posizione, i secondi sono terzultimi con soli 6 punti. Il fatto di giocare in casa le due gare è un vantaggio che il Sestri Levante deve sfruttare per cercare di uscire dalla zona rossa della graduatoria.

Il tabellino di Asti-Sestri Levante

Asti-Sestri Levante 1-0

Marcatori: 16’ Podda

Asti: Brustolin, Ciletta, Rosset, Taddei, Legal, Venneri, Toma, Vergnano, Virdis, Picone, Deiana

Sestri Levante: Salvalaggio, Podda, Maffezzioli, Pane, Fenati, Soplantai, Gonella, Bianchi, Mesina, Bonaventura, Ferretti.

Arbitro: Bonci di Pesaro