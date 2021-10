Ligorna, pari all'ultimo con Asti, Monteforte: "Dovevamo fare meglio"

Finisce in pari la sfida allo Stadio Bosia tra Asti e Ligorna. Biancoblù che soffrono un approccio un po’ troppo morbido nei primi minuti, nei quali Virdis fa valere la sua esperienza segnando la rete del vantaggio. Piano piano il Ligorna entra bene in partita, riuscendo ad acciuffare il pareggio a cinque dalla fine grazie alla rete di Brusacà.

L'analisi di Monteforte dopo Asti-Ligorna

Queste le parole con cui Mister Monteforte ha commentato la sfida odierna: "Ci siamo resi protagonisti di un approccio morbido rispetto alla partita di Novara, non abbiamo impattato bene e l’Asti ne ha approfittato. Dopo la prima mezz’ora direi che siamo rientrati e abbiamo dettato il nostro gioco ma dovevamo impattarla meglio".

Questo il commento invece sulla situazione di classifica: "Questo risultato non cambia nulla, lascia tutto invariato. Giocavamo contro una squadra che ha ottenuto risultati importanti, non un avversario in difficoltà ma dovevamo fare meglio. Ci aspettavamo tutti un passettino in avanti dal punto di vista dell’approccio e invece non ci siamo riusciti. Dobbiamo far tesoro di ciò e migliorare".

Il tabellino di Asti-Ligorna

Asti-Ligorna 1-1

Asti: Brustolin, Vespa, Rosset, Taddei, Ciletta, Pezziardi, Lanfranco (59′ Vergnano), Plado (66′ Acosta), Virdis, Trevisiol (72′ Toma), Piana. A disposizione: Zeggio, Binello, Masoello, Picone, Colonna, Deiana. Allenatore: Montanarelli.

Ligorna: Atzori, Calcagno, Placido, Bacigalupo (76′ Botta), Gomes De Pina, Cirrincione (59′ Salvini), Brunozzi, Brusaca, Donaggio, Garbarino, Silvestri (84′ Casanova) A disp. Prisco, Tedesco, Lipani, Zaccaria, Garbarino, Pregliasco. Allenatore: Monteforte.

Reti: 5' Virdis, 85' Brusacà.

Arbitro: Bocchini di Roma.