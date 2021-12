Serie D: gli arbitri di Ligorna, Sestri Levante e Lavagnese

Non c’è nemmeno il tempo di tirare il fiato nella lunga settimana della Serie D. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, con molte partite rinviate per la neve, è tutto pronto per disputare la sedicesima giornata di campionato.

Gli arbitri della prossime gare di Ligorna, Sestri Levante e Lavagnese

Domenica si torna in campo e il Ligorna proverà a rialzarsi dopo il ko all’ultimo minuto contro il Vado, partita persa 1-0 con gol subito in pieno recupero. I ragazzi di Monteforte sono attesi dalla difficilissima trasferta con la Sanremese, altra sfida tutta ligure all’orizzonte per i genovesi. Il match sarà arbitrato da David Guida di Torre Annunziata con Simone Giuseppe Chimento di Saronno e Daniele Antonicelli di Milano come collaboratori.

Partita lontano da casa anche per il Sestri Levante che affronta il Derthona, formazione di vertice. Battesimo difficile quindi per il neo allenatore Fossati che ha sostituito Cammaroto esonerato dopo il ko interno 5-3 nella sfida salvezza con l’Rg Ticino. Ad arbitrare il match srà Emanuele Bracaccini di Macerata coadiuvato da Cosimo De Tommaso di Voghera e Antonio Nicolò di Milano.

Per la Lavagnese invece partita casalinga contro il Gozzano che arriva dopo la sconfitta di misura contro la capolista Novara 1-0 con qualche rammarico dovuto al rigore sbagliato nella ripresa da Avellino. In questo caso il fischietto sarà Giuseppe Rispoli di Locri con Thomas Vora di Como e Michelle De Capua di Nola al suo fianco.