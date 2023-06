Serie D, si parte il 3 settembre

La Serie D è pronta a ripartire, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale delle date della stagione. Il campionato partirà il 3 settembre e si concluderà, per quello che riguarda la stagione regolare, il 5 maggio. Dopo quella data inizieranno paly off e play out come di consuetudine.

Due saranno le squadre di Genova e Provincia al via, il Ligorna che l'anno scorso ha chiuso quinto con il record di punti ed è andato a un passo dall'impresa ai playoff contro la Sanremese, e la Lavagnese che ha appena conquistato la promozione dall'Eccellenza dopo la vittoria con il Mapello nei play off.

La riunione di oggi è servita anche per: “L’approvazione delle modifiche alle NOIF in vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul lavoro sportivo e l’approvazione delle date per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva (Serie A al via il 20 agosto 2023, ultima giornata il 26 maggio 2024) hanno caratterizzato la riunione odierna del Consiglio Federale, che ha visto anche la presentazione della Strategia di Sostenibilità FIGC 2030 e un punto sull’attività commerciale della FIGC nei primi sei mesi del 2023”, come scritto nel comunicato ufficiale.