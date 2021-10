Siena-Entella, probabili formazioni: Capello verso la conferma

L’Entella in cerca di riscatto va a caccia della vittoria scacciacrisi sul campo del Siena. Gli uomini di Volpe non trovano il successo da tre gare e sono scivolati fuori dalla zona playoff della classifica del girone B della Serie C. I toscani sono stati bloccati sul pareggio negli ultimi due turni, ma sono quarti e stanno rispettando il pronostico di chi diceva che sarebbero stati tra i più attrezzati per un campionato di vertice.

Entella, contro il Siena tocca ancora a Capello

I chiavaresi però non possono più sbagliare e, nonostante la forza dell’avversaria, devono ritrovare il successo per non staccarsi dal gruppo delle migliori. Volpe non potrà schierare la migliore formazione visto l’emergenza in difesa con Pelizzer, Barlocco e Chiosa fuori tra squalifiche e infortuni. Così davanti a Paroni torna Cleur a destra e Cicconi va sinistra con Silvestre e Coppolaro centrali. In mediana ancora Paolucci regista, con Dessena e Rada ai suoi fianchi mentre in attacco vicino agli inamovibili Lescano e Schenetti, Capello sembra in vantaggio su Magrassi e Morosini.

Dall’altra parte della barricata Gilardino si affida al 4-3-3 con almeno due giocatori di categoria superiore come Terzi in difesa e Paloschi in attacco. I bianconeri hanno lla miglior difesa del campionato con soli tre gol al passivo, il muro toscano arriva alla prova più dura visto che l’attacco dell’Entella è la seconda forza del Girone con 14 reti, al primo posto c’è la Reggiana capolista con 15.

Le probabili formazioni di Siena-Entella

Siena (4-3-3) Lanni, Fracas, Terzi, Milesi, Mora; Acquadro, Pezzella, Cardoselli; Varela, Paloschi, Disanto. All. Gilardino

Entella (4-3-1-2) Paroni, Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Rada; Schenetti; Lescano, Capello. All. Volpe