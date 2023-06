Il Sestri Levante giocherà a Carrara le prime gare in Serie C

Il primo passo verso la Serie C è stata formalizzato oggi dal Sestri Levante che "comunica che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata, presso gli uffici della Lega Pro di Firenze, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione alla Serie C 2023-24".

Le prime gare della prossima stagione i corsari le giocheranno a Carrara: "Inoltre ringraziamo il Comune di Carrara - continua la nota del club - in particolar modo il sindaco e l'assessore comunale con delega allo sport, la Prefettura di Massa Carrara e la Carrarese Calcio 1908 per la disponibilità mostrata verso il nostro club e per l'ospitalità per le prime partite del prossimo campionato".

Tutto in attesa che partano e si concludano nel minor tempo possibile i lavori di adeguamento del Sivori per cui è stato stanziato un milione e ottocentomila euro in modo da poter adattare lo stadio alle richieste della Lega Pro.