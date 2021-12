Viterbese-Entella, probabili formazioni: Borra in dubbio

L’Entella torna in campo oggi alle 14,30 per sfidare la Viterbese, ultima in classifica nel girone B di Serie C, ma reduce da una vittoria e un pareggio, quest’ultimo contro la capolista Reggiana. Anche da questo si capisce perché ieri Gennaro Volpe, tecnico della Virtus, abbia chiesto ai suoi di non abbassare la guardia. Concentrazione massima per continuare a correre, la vittoria contro il Cesena ha lanciato i chiavaresi al quarto posto, la striscia positiva dura da quasi due mesi e se si vuole continuare a scalare la classifica non ci si può fermare.

Tante conferme per l'Entella contro la Viterbese

L’allenatore dovrebbe dare fiducia agli undici che hanno vinto domenica scorsa al Comunale, con un solo dubbio. In porta infatti potrebbe non esserci Borra, alle prese con il mal di schiena. Per lui saranno fondamentali le prossime ore, altrimenti toccherà a Paroni difendere i pali dei Diavoli Neri.

Per il resto come detto si va verso la conferma di tutta la squdara in blocco, attacco compreso con nuova occasione per Merkaj, autore di una doppietta con il Cesena, al fianco di Lescano. Dessena recupera, così come Rada, ma entrambi partono dalla panchina, così come Schenetti, al suo posto alle spalle degli attacanti ci sarà ancora Capello.

Le probabili formazioni di Viterbese-Entella

Viterbese (4-3-3) Daga, Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Megelaitis, Iuliano; Simoncelli, Volpe, Volpicelli.

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Coppolaro, Chiosa, Barlocco; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Capello; Lescano, Merkaj.