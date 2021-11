Pistoiese-Entella, probabili formazioni: due ballottaggi per Volpe

Serie C Girone C

Vincere la quarta partita di fila e mettere il turbo. L’Entella di Volpe oggi sfida la Pistoiese, terzultima in classifica, per continuare a risalire in classifica e magari provare il sorpasso sul Siena, oggi quarto in graduatoria.

L’occasione è ghiotta, ma il tecnico dei liguria è alle prese con qualche problema di formazione. Non ci saranno infatti Silvestre, Pellizzer e Rada, difficile vedere in campo anche Dessena e Schenetti, entrambi conovocati, ma non al meglio.

Uno dei dubbi della vigilia in casa Virtus è il posto di terzino sinistro con Barlocco insidiato da Pavic ma ancora leggermente in vantaggio. Nella linea davanti a Borra ci sarà spazio anche per Cleur, Chiosa e Coppolaro. Nel cuore del campo conferme per Karic e Paolucci, mentre a destra giocherà il giovane Lipani al posto di Dessena.

Potrebbe cambiare qualcosa anche in attacco dove Volpe può far ruotare gli uomini, tutti in ottimi periodi di forma. Al momento sicuro del posto è solo Lescano, che potrebbe essere affiancato da Merkaj e non da Magrassi a Pistoia. C’è un favorito anche nella corsa alla maglia di trequartista: è Capello più avanti nella corsa rispetto a Morosini che potrebbe essere utilizzato a gara in corso dove è già risultato decisivo in stagione.

La Pistoiese proverà a strappare punti all’Entella schierando con il 3-5-2, mediana fitta quindi per soffocare le fonti di gioco chiavaresi e tre centrali per cercare di stoppare un reparto offensivo tra i migliori del campionato.

Le probabili formazionid di Pistoiese-Entella

Pistoiese (3-5-2) Crespi, Gennari, Ricci, Sottini; Moretti, Romano, Santoro, Castellano, Martina; Pinzauti, Vano.

Entella (4-3-1-2) Borra; Barlocco, Chiosa, Coppolaro, Cleur; Lipani, Paoulucci, Karic; Capello; Lescano, Merkaj.