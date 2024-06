Serie C, le possibili avversarie di Sestri Levante ed Entella

La Serie C si è conclusa solo pochi giorni fa con la finale playoff che ha regalato alla Carrarese la promozione in B nel duello con il Vicenza. Ora è tempo di pensare al futuro e quindi al prossimo campionato con i tre gironi che dovrebbero essere compilati con lo stesso criterio della passata stagione.

Gironi Serie C, le squadre con Sestri Levante ed Entella

Così Entella e Sestri Levante saranno ancora nel girone B e quindi due saranno le date da circoletto rosso: quelle dei derby che questa volta verranno giocati entrambi negli impianti delle due squadre, non come l'anno scorso che il match di ritorno fu giocato al Ferraris. Ora il Sivori è pronto, non solo per il derby del Tigullio, ma anche per ospitare tutte le gare dei corsari che sono stati impegnati in trasferta tutto l'anno scorso.

Non sarà un girone facile quello delle due liguri che dovranno sfidare due neoretrocesse dalla Serie B del calibro di Ascoli e Ternana, e una formazione Under 23, l'anno scorso fu la Juventus Next Gen, potrebbero essere confermati i bianconeri oppure entrare una tra Atalanta e il Milan pronto a iscrivere i suoi giovani al campionato al posto dell'Ancona, rimasto fuori.

Le altre formazioni saranno: Arezzo, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Rimini, Spal, Torres e Vis Pesaro. A loro si aggiungeranno le neo promosse dalla D Carpi e Pianese e probabilmente Campobasso e Pergolettese.