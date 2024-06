Serie C, girone di ferro per Entella e Sestri Levante

Giornata importante per la Lega Pro che annuncia date e gironi per la prossima stagione. Non sarà facile per Entella e Sestri Levante che, come l'anno scorso, sono state inserite nel girone B, ricco di squadre importanti. Andando in mero ordine alfabetico conferma per l'Arezzo a cui si aggiunge la neoretrocessa Ascoli, poi Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus e Lucchese. Le due liguri terranno a battesimo il Milan Futuro, l'under 23 rossonera, poi sfideranno Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini e altre big come la Ternana, altra squadra arrivata dalla B dopo aver perso il playout con il Bari. Ci sarà ancora la Torres, grande sorpresa della scorsa annata e la Vis Pesaro.

Svelate anche le date del campionato con partenza domenica 25 agsoto e conclusione il 27 aprile. Una sola sosta prevista per domenica 29 dicembre e tre turni infrasettimanali il 25 settembre, il 30 ottobre e il 12 marzo. Scatterà invece l'11 agosto la Coppa Italia di Serie C con finale di andata il 22 gennaio e di ritorno il 12 febbraio.