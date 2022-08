Serie C, Entella ancora nel girone B: tutte le avversarie dei chiavaresi

La Serie C adesso può entrare nel vivo. Oggi sono stati decisi i tre gironi del terzo campionato più importante d'Italia in cui è inserita anche l'Entella. I chiavaresi sono stati inseriti nel gruppo B, come l'anno scorso e come ampiamente pronosticato alla vigilia. Insieme ai liguri ci saranno queste società: Alessandria; Ancona; Carrarese; Cesena; Fermana; Fiorenzuola; Gubbio; Imolese; Lucchese; Montevarchi; Olbia; Pontedera; Recanatese; Reggiana; Rimini; San Donato Tavarnelle; Siena; Torres; Vis Pesaro.

Domani verranno stilati i claendari e così l'Entella saprà quale sarà la sua strada nella prossima stagione, un'annata in cui la formazione di Volpe parte per provare a tornare in Serie B. Obiettivo condiviso da Cesena e Reggiana, ma si sa la Serie C è sempre ricca di sorprese.

Queste le componenti del girone A: AlbinoLeffe ; Arzignano; Feralpisalò; Juventus U23; Lecco; Mantova; Novara; Padova; Pergolettese; Piacenza; Pordenone; Pro Patria; Pro Sesto; Pro Vercelli; Renate Sangiuliano; Trento; Triestina; Virtus Verona; Vicenza.

Mentre nel C ci saranno: Avellino; Catanzaro; Cerignola; Crotone; Fidelis Andria; Foggia; Francavilla; Gelbison; Giugliano; Juve Stabia; Latina; Messina; Monopoli; Monterosi; Pescara; Picerno; Potenza; Taranto; Turris; Viterbese.