Baiardo femminile, vittoria con lo Spezia: Pigati "Felice per il primo gol"

E'del Baiardo il derby ligure della Serie C femminile. Le ragazze genovesi si impongono sullo Spezia per 2-1 con la squadra spezzina costretta a giocare in dieci per oltre 50 minuti di gara. Per il Baiardo vanno a segno Pigati e Lopez, mentre per le ospiti a spingere la palla in rete è Tata. Una vittoria importante per le padroni di casa che volano a 11 punti in classifica dopo sette giornate e sono a più cinque sulla zona playout.

Al termine della gara parla ai social della società proprio una delle autrici dei gol del Baiardo, Pigati: "Abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero, unito anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo sofferto all’inizio del secondo tempo, ma siamo state brave a crederci fino alla fine e a portare a casa tre punti fondamentali per il nostro campionato. Sono felice per il mio primo gol con questa maglia e segnare in un derby è una sensazione davvero bella"