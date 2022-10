Serie C femminile, il Baiardo all'esame Pro Sesto: Costantini "Sfida complicata"

Il Baiardo femminile va a caccia del tris. Dopo i successi con Planu Calcio e Ivrea e il pareggio con il Meda, le genovesi domenica alle 15,30 affrontano in casa la Pro Sesto, neorotrecessa dal campionato di Serie B ma in un momento poco favorevole dopo le sconfitte contro Azalee Solbiatese e Pinerolo.

L'avversario è comunque di quelli molto temibili come conferma ai microfoni dei social della società genovese il portiere Camilla Costantini "Sono certa che sarà una partita bella, ma complicata: la Pro Sesto è una squadra ostica, ben organizzata e retrocessa dalla serie B, quindi non sarà affatto facile. Siamo in due momenti differenti: loro arrivano da due sconfitte di fila e vorranno riscattarsi; noi, invece, siamo reduci da tre risultati utili consecutivi e abbiamo voglia di proseguire il nostro brillante cammino. Dovremo seguire attentamente le indicazioni del mister e scendere in campo attente e determinate"