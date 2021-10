L’Entella non sa più vincere, pari contro la Vis Pesaro

Cinque partite senza vincere , tre pareggi di fila al Comunale, dodicesimo posto in classifica con zona playoff distante ora due punti. Lo 0-0 con la Vis Pesaro è l’ennesima occasione fallita per l’Entella che per la prima volta non segna in campionato. L’unico sorriso arriva dalla difesa con Paroni che resta imbattuto.

La Cronaca di Entella-Vis Pesaro

I primi a provarci sono gli ospiti che dopo appena sei minuti sfiorano il palo con Cusumano. L’Entella però è viva e ribatte con Capello e Mecca, stoppati dal portiere ospite, e Silvestre che non inquadra la porta da pochi passi. L’occasione più ghiotta la crea però Schenetti che coglie l’incrocio dei pali su punizione sul finire della prima frazione. Anche la fortuna non aiuta la squadra di casa.

Nella ripresa però i chiavaresi non vanno oltre un domino territoriale che non porta pericoli alla porta di Faroni se non allo scadere quando il portiere ferma il tentativo di Karic, mentre poco prima è Giraudo in diagonale a non centrare i pali difesai da Paroni in diagonale.

Finisce così 0-0, l’Entella non vince più, domenica prossima trasferta contro la Carrarese per provare a trovare un successo fondamentale per non vedere sfuggire le squadre di alta classifica.

Il tabellino di Entella-Vis Pesaro

Entella-Vis Pesaro 0-0

Entella (4-3-1-2): Paroni, Bruno (86’ Cleur), Coppolaro, Silvestre, Karic, Macca (60′ Dessena) Barlocco (60′ Cicconi), Paolucci (72′ Meazzi), Schenetti, Lescano, Capello (72′ Merkaj) Allenatore: Volpe

A disposizione: Borra, Alesso, Magrassi, Lipani, Chiosa, Cicconi, Di Cosmo. Allenatore: Volpe.

Vis Pesaro (4-4-2): Faroni; Cusumano, Gavazzi, Di Sabatino, Piccinni; Saccani (73’ Giraudo), Coppola (62′ Astrologo), Lombardi (74’ Rossi), Rubin; Cannavò (65′ Marcandella), De Respinis (79’ Gucci).

A disposizione: Campani, Manetta, Pinelli, Carnicelli, Pellizzari, Besea, Accursi.