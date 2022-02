Entella, Volpe sfida il Pontedera: "Sarà dura"

L'Entela affronta il Pontedera, domenica alle 14,30 per continuare la sua rimonta in classifica. I chiavaresi sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, l'unico ko è arrivato contro la capolista Modena al termine di una gara viziata da alcuni errori arbitrali che hanno lasciato l'amaro in bocca ai liguri. La squadra è in forma smagliante, Volpe ha in mano un potenziale di alto livello e non vuole lasciare nulla di intentato. Le due davanti sono troppe lontane, ma la marcia degli ultimi mesi ha permesso all'Entella di avvicinarsi in maniera sensibile al terzo posto del Cesena, ora distante solo due punti. La prossima sfida sarà contro il Pontedera che cerca punti per avere accesso ai prossimi play off ed è imbattuto da tre giornate.

Anche per questo probabilmente Volpe non si fida per niente: "Sarà una gara dura, dobbiamo affrontare la partita con attenzione e determinazione, con il solto obiettivo: fare più punti possibile, sia domenica che da qui alla fine del campionato". Il momento è di quelli molto felici, anche sotto l'aspetto della rosa, in vista di domenica recupera Paolucci, ma il tecnico non vuole abbassare la guardia: "L'entusiamo è importante perché ti permette di lavorare bene come stiamo facendo, ma dobbiamo tenere la barra dritta e i piedi per terra, il gruppo mi regala ampie garanzie sotto questo aspetto" queste le sue parole ai canali ufficiali della società di Chiavari.